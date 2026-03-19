Il 26 marzo si avvicina e si avrà la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, una partita che potrebbe decidere la qualificazione ai Mondiali. L’attenzione è rivolta alle caratteristiche dell’Irlanda del Nord, nota per la sua aggressività, il pressing intenso e l’uso frequente di calci piazzati. La partita rappresenta un momento cruciale per la nazionale italiana, che cerca di evitare un’ulteriore esclusione dalla competizione mondiale.

Il 26 marzo, data della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, ormai incombe con aria piuttosto sinistra: l’ennesima mancata partecipazione al Mondiale sarebbe un disastro senza se e senza ma. Vuoi per esorcizzare, vuoi per farci conoscere meglio i nostri avversari, la Gazzetta dello Sport, a firma Fabio Licari, ha pubblicato un’interessante analisi dei nostri prossimi avversari. Irlanda del Nord, punti di forza e debolezza. Si legge sulla Gazzetta: La vera forza dei nordirlandesi sono i palloni lunghi, tesi e diretti in area, sia da calcio d’angolo sia (soprattutto) dalla trequarti o addirittura da centrocampo: traiettorie che arrivano in aree affollate e sono attaccate in massa da dietro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italia-Irlanda del Nord, occhio alle armi dei bianco-verdi: aggressività, pressing e calci piazzati (Gazzetta)

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