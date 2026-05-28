Coltellate per una birra rifiutata | 43enne a processo per lesioni gravissime

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni è comparso davanti al tribunale di Perugia accusato di aver accoltellato un 29enne e la sua ragazza dopo che gli avevano rifiutato una birra. La vicenda risale a qualche tempo fa. L’imputato, assistito da due avvocati, si trova ora a processo per lesioni personali aggravate. La procura ha contestato le gravissime ferite riportate dalle vittime. L’udienza è ancora in corso.