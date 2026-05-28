Coltellate per una birra rifiutata | 43enne a processo per lesioni gravissime
Un uomo di 43 anni è comparso davanti al tribunale di Perugia accusato di aver accoltellato un 29enne e la sua ragazza dopo che gli avevano rifiutato una birra. La vicenda risale a qualche tempo fa. L’imputato, assistito da due avvocati, si trova ora a processo per lesioni personali aggravate. La procura ha contestato le gravissime ferite riportate dalle vittime. L’udienza è ancora in corso.
Un 43enne italo-colombiano, difeso dagli avvocati Luca Valigi e Luca Maori, è comparso davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di un 29enne e della sua ragazza.Secondo la Procura di Perugia l’imputato, trovandosi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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A volte basta un dettaglio per far cambiare completamente un piatto. La base è una terrina di maialetto cotto nella birra, poi tritato a coltello e lavorato con verdure in agrodolce fatte da noi. Lo serviamo con pan brioche tiepido, cipolle caramellate e una maione facebook
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