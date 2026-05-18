A Milano, un bambino ha perso la vita al nido in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando su eventuali responsabilità legate a lesioni gravissime che avrebbero contribuito al decesso. Sono state aperte delle verifiche sulla preparazione dei pasti serviti al bambino, in particolare sui pezzi di focaccina. Inoltre, si stanno analizzando i tempi di intervento dei soccorsi, che sarebbero arrivati circa dodici minuti dopo la chiamata.

? Domande chiave Come sono stati preparati i pezzi di focaccina serviti al nido?. Perché i soccorsi sono arrivati dopo dodici minuti dalla chiamata?. Chi deve rispondere della gestione del cibo fornito dalla ditta esterna?. Quali danni ha causato l'assenza di ossigeno al cervello del bambino?.? In Breve L'incidente del 4 febbraio ha causato 27 minuti di assenza di ossigeno.. La Procura di Milano guidata da Daniela Bartolucci indaga sulla ditta mensa.. Il bambino è stato trasferito al Niguarda e poi in provincia di Lecco.. Si verifica il rispetto delle linee guida ministeriali per bambini sotto i 4 anni.. Il pomeriggio del 4 febbraio scorso, un bambino di 18 mesi è rimasto soffocato al nido comunale di via Cerkovo a Milano dopo aver ingerito un pezzo di focaccina durante la merenda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, bimbo soffoca al nido: indagine per lesioni gravissime

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