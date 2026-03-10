Femminicidio | 24 coltellate processo bloccato per lesioni

Un processo relativo a un caso di femminicidio è stato sospeso a causa di lesioni riportate da uno degli imputati durante le fasi dell’udienza. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica in cui l’imputato è accusato di aver ucciso una donna con 24 coltellate. La mancanza di prosecuzione del procedimento ha causato un blocco nel sistema giudiziario.

Un caso di violenza domestica estrema si è trasformato in un enigma giudiziario che blocca la giustizia penale. Lorenzo Innocenti, l’uomo accusato di aver ucciso Eleonora Guidi con ventiquattro coltellate a Rufina nel febbraio 2025, non potrà essere processato perché i periti hanno stabilito la sua incapacità di sostenere l’iter giudiziario. La situazione ha generato una profonda crisi emotiva per i familiari della vittima, che vedono il responsabile da vincoli immediati e senza sequestro dei beni. L’assassinio avvenne l’8 febbraio 2025 nella località di Rufina, vicino a Firenze. Il movente sembra essere legato a una dinamica di possesso e rifiuto della separazione, tipica dei femminicidi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

