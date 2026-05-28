Il nuovo allenatore ha chiesto alla società di cedere l’attaccante. Vlahovic, finora titolare, potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. La società sta valutando le offerte ricevute, mentre il giocatore non ha ancora commentato la situazione. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con alcuni club interessati a ingaggiare il calciatore. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

Dusan Vlahovic e la Juventus sembrano sempre più vicini alla separazione. E ormai non è neanche più una sensazione. Il contratto dell’attaccante serbo scade il 30 giugno e dentro la società bianconera si respira da settimane l’idea che il ciclo sia arrivato alla fine. Troppi alti e bassi. Troppi momenti in cui sembrava potesse esplodere definitivamente senza riuscire mai davvero a diventare il centravanti dominante che la Juve immaginava di aver preso da Firenze. Adesso il mercato si sta muovendo. E tra le squadre che osservano la situazione c’è anche il Napoli. Una pista che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata quasi impossibile, soprattutto pensando alla rivalità tra i due club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Colpo Vlahovic a sorpresa: lo ha chiesto il nuovo allenatore

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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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