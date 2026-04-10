Didier Deschamps a sorpresa è il favorito per il Real Madrid che cerca un nuovo allenatore
Dopo aver lasciato l'incarico con la nazionale francese ai Mondiali del 2026, l'allenatore potrebbe trasferirsi al Real Madrid, che sta cercando un nuovo tecnico. La squadra spagnola ha indicato la volontà di trovare un sostituto e Didier Deschamps, attualmente commissario tecnico della Francia, sembra essere tra i candidati. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.
Il Commissario Tecnico della Francia dopo l'addio ai Bleus dopo i Mondiali 2026 potrebbe passare al Real Madrid, che è alla ricerca di un nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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