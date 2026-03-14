Sorpresa Cesena | il nuovo allenatore sarà Ashley Cole alla sua prima esperienza in panchina

A Cesena, il club ha annunciato Ashley Cole come nuovo allenatore, segnando il suo debutto sulla panchina. Cole, ex calciatore noto per aver vestito le maglie di grandi club, intraprende ora la sua prima esperienza da tecnico. La decisione ha sorpreso molti appassionati, considerando il suo passato da bandiera e il prestigio internazionale conquistato durante la carriera da giocatore.

Sarà l’effetto Fabregas, sarà che l’essere stato bandiera e giocatore di una forza fuori dal comune porti ad avere sempre fame di nuove esperienze. Sarà un insieme di cose, ma sarà anche un po’ strano pensare a questo binomio: Ashley Cole e Cesena. Lui, l’ex terzino di Arsenal e Chelsea per intendersi, che l’Italia l’ha vissuta per un paio di anni scarsi, tra il 2014 e il 2016, da giocatore della Roma senza però lasciare particolarmente il segno. Ma era quasi a fine carriera: il suo, sulla fascia sinistra che ha arato in lungo e in largo per i campi della Premier League, l’aveva già fatto. Ora, invece, non è a fine carriera, ma all’inizio: vuole provare (effetto Fabregas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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