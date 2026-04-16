Colpo da 100mila euro al Mirabello di Cantù | ladri acrobati dal tetto tabaccheria svaligiata

Nella giornata di ieri, ladri sono penetrati nella tabaccheria Toto Mania all’interno del centro commerciale Mirabello di Cantù, svaligiando il negozio con un furto stimato intorno ai 100mila euro. Secondo quanto riportato, gli autori si sono introdotti dal tetto, utilizzando tecniche di arrampicata e acrobazia per accedere all’interno. Il colpo è stato eseguito in modo rapido e preciso, lasciando poche tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un colpo mirato, costruito nei dettagli e portato a termine in poche mosse. Nel mirino dei ladri è finita la tabaccheria Toto Mania all’interno del centro commerciale Mirabello di Cantù, dove il bottino – tra sigarette e denaro contante – viene stimato intorno ai 100mila euro.Il furto è stato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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