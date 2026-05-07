Colpo da 325mila euro in gioielleria | in manette due sanseveresi incastrati per la sosta in rosticceria

Due uomini di San Severo sono stati arrestati dalla polizia in relazione a un colpo in una gioielleria di Ravenna, avvenuto il 10 novembre scorso. Durante il furto, i ladri hanno portato via preziosi per circa 325mila euro all’interno di due negozi situati in un centro commerciale. Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli uomini sono stati individuati anche grazie a un episodio successivo, avvenuto in una rosticceria.

Due uomini di San Severo sono stati arrestati dalla polizia perchè ritenuti presunti componenti del commando che il 10 novembre scorso ha assaltato le gioiellerie 'Sì Anelli' e 'La Gioielleria' all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna, portando via preziosi per circa 325mila euro. In.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Colpo da 15mila euro in farmacia: dopo due mesi la fuga finisce in manetteIndividuato in provincia di Treviso il 21enne ritenuto coinvolto nel furto messo a segno a dicembre a Codroipo. Rapina in trasferta da 325mila euro: la polizia arresta due giovani pugliesiDue giovani di 32 e 27 anni, originari di San Severo, nel Foggiano, sono stati arrestati dalla polizia di Ravenna per la rapina a due gioiellerie di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Colpo alle gioiellerie Esp: arrestati due sospettati, decisive impronte e immagini. Colpo alle gioiellerie Esp. Arrestati due sospettati, decisive impronte e immaginiSono entrambi italiani: bloccati dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 10 novembre avevano razziato 325mila euro da due oreficerie del centro commerciale. msn.com Lotto, colpo da oltre 25mila euro a NapoliIl premio più alto dell'estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la Campania. Come riporta Agipronews, una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota Nazionale, giocando 1 euro, ... ilmattino.it