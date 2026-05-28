Colpo da 1.700 euro a Milano chiedono un' informazione e le rubano la borsa | due arresti

Due persone sono state arrestate a Milano dopo aver rubato una borsa per un valore di 1.700 euro. I sospetti avevano avvicinato una vittima chiedendo informazioni prima di sottrarle la borsa. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di bloccarli prima che potessero allontanarsi. La rapina era stata pianificata nei minimi dettagli, ma la loro fuga è stata impedita da una tempestiva azione di polizia.

Un piano studiato nei minimi dettagli, ma fallito grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 maggio, intorno alle 23, si è consumato un furto con destrezza in via Gerolamo Cardano a Milano. Vittima dell'episodio una ragazza che si trovava. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rubano un bancomat con una ruspa a Nuoro ma fanno un incidente e usano il trattore: 4 arresti, colpo da 81mila euroA Nuoro, quattro uomini sono stati arrestati dopo aver rubato un bancomat con una ruspa e causato un incidente mentre usavano un trattore.

Napoli, provano a truffare un uomo poi gli chiedono 285mila euro e rubano l'auto alla moglie: 5 arrestiA Napoli, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di aver messo in atto un tentativo di truffa ai danni di un uomo, che successivamente ha...

Argomenti più discussi: Wall Street diventa cauta su Verra Mobility dopo il colpo Avis; Costa Azzurra, scippato un orologio Richard Mille da un milione di euro; NEWS GARE | Canale 8000 critico per il Girone B del REGIONALE LAZIO Colpo 2026; Assalto a mano armata in pieno giorno: colpo da mille e una notte nella sala slot di Orte, è caccia a due uomini in moto.

Buona giornata con la prima pagina del Corriere di Bologna oggi in edicola - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La strada si allunga... reddit