Rubano un bancomat con una ruspa a Nuoro ma fanno un incidente e usano il trattore | 4 arresti colpo da 81mila euro
A Nuoro, quattro uomini sono stati arrestati dopo aver rubato un bancomat con una ruspa e causato un incidente mentre usavano un trattore. Il colpo, del valore di 81mila euro, è avvenuto presso un ufficio postale a Bitti. Le forze dell’ordine hanno intercettato i sospetti grazie alle immagini di videosorveglianza che li mostrano mentre trasportano l’Atm. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei quattro responsabili.
Rapina da 81mila euro all’ufficio postale di Bitti, a Nuoro. Arrestati quattro uomini ripresi in un video mentre portavano via l'Atm con una ruspa. Nel covo della banda sequestrati anche esplosivi, armi e droga.🔗 Leggi su Fanpage.it
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