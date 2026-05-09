Rubano un bancomat con una ruspa a Nuoro ma fanno un incidente e usano il trattore | 4 arresti colpo da 81mila euro

A Nuoro, quattro uomini sono stati arrestati dopo aver rubato un bancomat con una ruspa e causato un incidente mentre usavano un trattore. Il colpo, del valore di 81mila euro, è avvenuto presso un ufficio postale a Bitti. Le forze dell’ordine hanno intercettato i sospetti grazie alle immagini di videosorveglianza che li mostrano mentre trasportano l’Atm. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei quattro responsabili.

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