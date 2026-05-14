Napoli provano a truffare un uomo poi gli chiedono 285mila euro e rubano l' auto alla moglie | 5 arresti

A Napoli, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di aver messo in atto un tentativo di truffa ai danni di un uomo, che successivamente ha subito richieste estorsive di 285mila euro. Durante l’episodio, i malviventi hanno anche rubato l’auto della moglie della vittima. L’indagine ha portato all’arresto dei sospetti, ricollegandoli a un caso di estorsione di matrice mafiosa.

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È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile partenopea, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti accusati di estorsione, tentata estorsione e rapina, aggravate dalle modalità mafiose. I fatti sono stati ricostruiti grazie a un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e hanno coinvolto un imprenditore del settore noleggio auto della provincia di Caserta, vittima di un gruppo criminale attivo nell’area di Bagnoli. Le indagini della Squadra mobile partenopea Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa approfondita, che ha permesso di ricostruire una complessa vicenda di estorsione ai danni di un imprenditore.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Napoli, provano a truffare un uomo poi gli chiedono 285mila euro e rubano l'auto alla moglie: 5 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bagnoli, estorsione da 285mila euro per una Lamborghini: cinque arresti Leggi anche: Rubano 1500 euro a un anziano e poi fuggono in auto, ma il conducente è senza patente (da sempre) Argomenti più discussi: Prova a truffare una disabile ma lo aspettano i poliziotti nella rampa di scale; Truffa della polizza online, era detenuto il giorno del fatto: assolto; Prova a truffare un'anziana per rubarle i gioielli: arrestato dai Carabinieri di Catanzaro grazie all'intervento di un vicino di casa; Provano a truffare una 72enne, arrestati. Napoli, provano a truffare un uomo poi gli chiedono 285mila euro e rubano l'auto alla moglie: 5 arrestiCinque arresti a Napoli per estorsione mafiosa: imprenditore minacciato e rapinato dopo tentata truffa su auto di lusso. virgilio.it