Colpo all' antica in gioielleria | scassinata la saracinesca vetrine svuotate e danno per oltre 100 mila euro

Un colpo in una gioielleria è stato messo a segno senza l’uso di mezzi pesanti o strumenti rumorosi. La saracinesca è stata scassinata, le vetrine svuotate e i danni stimati superano i 100 mila euro. L’attacco si è svolto in modo “all’antica”, senza ricorrere a mezzi pesanti come un bobcat, diversamente da quanto avvenuto in altri furti recenti nella zona.

Nessun bobcat, né altri mezzi pesanti. Contrariamente a quanto già accaduto, nelle passate settimane, a Licata prima e a Racalmuto dopo. Questa volta, i criminali si sono adoperati “all'antica”: hanno usato cioè degli attrezzi e sono riusciti a scassinare la saracinesca. E' durante la notte che i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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