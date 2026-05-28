Colpo all' antica in gioielleria | scassinata la saracinesca vetrine svuotate e danno per oltre 100 mila euro

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un colpo in una gioielleria è stato messo a segno senza l’uso di mezzi pesanti o strumenti rumorosi. La saracinesca è stata scassinata, le vetrine svuotate e i danni stimati superano i 100 mila euro. L’attacco si è svolto in modo “all’antica”, senza ricorrere a mezzi pesanti come un bobcat, diversamente da quanto avvenuto in altri furti recenti nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nessun bobcat, né altri mezzi pesanti. Contrariamente a quanto già accaduto, nelle passate settimane, a Licata prima e a Racalmuto dopo. Questa volta, i criminali si sono adoperati “all'antica”: hanno usato cioè degli attrezzi e sono riusciti a scassinare la saracinesca. E' durante la notte che i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rubati i cavi di rame per l'impianto fotovoltaico, è colpo grosso: danno da oltre 40 mila euroNella zona di Agrigento, in contrada Luna Zuppardo, è stato messo a segno un furto di circa 50 mila metri di cavi di rame destinati a un impianto...

Colpo in una gioielleria di Cerignola: in quattro distruggono vetrine e portano via oro e preziosiQuattro persone hanno rotto le vetrine di una gioielleria nel centro di Cerignola, portando via oro e preziosi.

Argomenti più discussi: Napoli, bottiglie di vetro contro la Chiesa di Santa Luciella: danni all'antico stemma; Conti a posto con la Champions ma sul mercato caccia ai giovani: primo colpo l’israeliano Khalaili; AVVOCATO RAPINATO ALL'AQUILA: COLPO PREPARATO CON CURA DA PROFESSIONISTI. FORSE C'E' UN BASISTA.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web