Colpo in una gioielleria di Cerignola | in quattro distruggono vetrine e portano via oro e preziosi

Notizia in breve

Quattro persone hanno rotto le vetrine di una gioielleria nel centro di Cerignola, portando via oro e preziosi. I ladri hanno danneggiato le strutture con calci e oggetti contundenti, poi sono fuggiti con il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando il negozio e i residenti sconvolti. La polizia sta cercando di identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.