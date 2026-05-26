Colpo in una gioielleria di Cerignola | in quattro distruggono vetrine e portano via oro e preziosi
Quattro persone hanno rotto le vetrine di una gioielleria nel centro di Cerignola, portando via oro e preziosi. I ladri hanno danneggiato le strutture con calci e oggetti contundenti, poi sono fuggiti con il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando il negozio e i residenti sconvolti. La polizia sta cercando di identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.
Cerignola “ostaggio della criminalità” dopo l'ennesimo furto registrato in città. La definizione, nuda e cruda, è del gruppo Fratelli d'Italia che denuncia l’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale nel cuore di Cerignola: “Un fatto gravissimo che non può più essere archiviato come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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