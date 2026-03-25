Stefan Kozlov colpito da una pallina datagli da un raccattapalle | si accascia come fosse un proiettile

Durante un torneo Challenger in Messico, il tennista americano Stefan Kozlov è stato colpito da una pallina lanciata da un raccattapalle. Dopo l’impatto, Kozlov si è accasciato a terra in modo improvviso, rimanendo immobile per alcuni secondi. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e altri giocatori presenti sul campo. La partita è proseguita dopo pochi minuti di interruzione.

Il tennista americano Stefan Kozlov si è reso protagonista di una scena tra il surreale e il ridicolo al Challenger di Morelia: colpito da una pallina datagli da un raccattapalle, è crollato in campo come fosse stato un proiettile. Commenti duri sui social: "Che modo orribile di comportarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo in campo: si accascia a terra Leggi anche: Il raccattapalle "colpisce" Kozlov all'Atp Challenger di Morelia. La reazione è esilarante Contenuti utili per approfondire Stefan Kozlov Argomenti discussi: Il raccattapalle colpisce Kozlov all'ATP Challenger di Morelia. La reazione è esilarante; Il raccattapalle colpisce Kozlov all' Atp Challenger di Morelia La reazione è esilarante. Il raccattapalle colpisce Kozlov all'ATP Challenger di Morelia. La reazione è esilaranteScene da Oscar in... Messico. Al Challenger di Morelia, durante il match tutto statunitense tra Stefan Kozlov e Andres Martin, un raccattapalle lancia verso il primo una pallina, il quale non la vede ... msn.com