Rogo nel terreno agricolo | colpito al volto e alle mani da un ritorno di fiamma
Nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Diso, nel basso Salento, un incendio in un terreno agricolo ha causato il ferimento di un uomo. Durante le operazioni di spegnimento, è stato colpito al volto e alle mani da un ritorno di fiamma. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato alla riaccensione delle fiamme.
DISO – Un pomeriggio di lavoro nei campi si è trasformato in tragedia sfiorata nei dintorni di Diso, nel basso Salento, dove un uomo è rimasto ferito a causa di un incendio sfuggito al controllo.Un pensionato di 73 anni si trovava all’interno del proprio appezzamento di terra, intento a ripulire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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