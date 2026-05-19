Rogo nel terreno agricolo | colpito al volto e alle mani da un ritorno di fiamma

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Diso, nel basso Salento, un incendio in un terreno agricolo ha causato il ferimento di un uomo. Durante le operazioni di spegnimento, è stato colpito al volto e alle mani da un ritorno di fiamma. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato alla riaccensione delle fiamme.

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