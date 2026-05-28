Colpisce con l' auto un ragazzo in monopattino poi si dà alla fuga | è caccia aperta al responsabile

Da triesteprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un veicolo ha investito un ragazzo di 16 anni in monopattino e si è allontanato senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto a Postumia, e il conducente è fuggito immediatamente dopo aver colpito il giovane. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile e hanno avviato le indagini per identificare il veicolo e il conducente coinvolto nell’incidente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sullo stato di salute del ragazzo.

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È caccia aperta al responsabile di un'omissione di soccorso oltreconfine, che ha investito un 16enne in monopattino per poi abbandonarlo sull'asfalto a Postumia. Non sono gravi, per fortuna, i traumi multipli riportati dal giovane, che ha perso l'equilibrio dopo un urto sulla ruota posteriore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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