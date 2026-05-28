Il Napoli sta valutando l'acquisto di Adrien Rabiot come possibile alternativa se dovesse lasciare libero Frank Zambo Anguissa. La trattativa coinvolge anche il supporto di Allegri e Manna, che avrebbero concordato un piano condiviso. La società partenopea sta monitorando la situazione del centrocampista, considerato un rinforzo strategico in caso di cessione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

Adrien Rabiot entra nel mirino del Napoli come alternativa tattica nel caso di cessione di Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, Massimiliano Allegri avrebbe già comunicato la preferenza al centrocampo. Allegri e Rabiot al Napoli? Il piano. La richiesta di Allegri non è casuale. Il tecnico livornese conosce bene il francese e lo ritiene il profilo ideale per sostituire il camerunense qualora dovesse partire. Schira scrive su X: “ Se Frank Anguissa lascia, Max Allegri vorrebbe avere Adrien Rabiot al Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha un buon rapporto con il centrocampista francese”. Anguissa rimane una mina vagante nel mercato azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Colpaccio Napoli, lo porta Allegri: il piano condiviso con Manna

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