Pagelle Genoa Udinese | Zaniolo e Davis si accendono male Colombo e Malinovskyi! I VOTI

Nel match di Serie A tra Genoa e Udinese, Zaniolo e Davis sono stati tra i più incisivi, mentre Colombo e Malinovskyi hanno mostrato prestazioni sotto tono. I voti ai protagonisti del confronto sono stati stilati sulla base delle loro performance durante la partita valida per la 30a giornata della stagione 202526. La sfida si è conclusa con giudizi diversi per i singoli giocatori in campo.

Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Borussia Dortmund, primo contratto da pro per Luca Reggiani. Il difensore italiano blinda il suo futuro con i gialloneri, tutti i dettagli Napoli, McTominay svela: «De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore, per me è semplice giocare con lui» Moviola Genoa Udinese, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Genoa Udinese: Zaniolo e Davis si accendono, male Colombo e Malinovskyi! I VOTI Articoli correlati Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTICalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. PAGELLE E TABELLINO Udinese-Fiorentina 3-0: Davis e Zaniolo da urlo, Rugani shockVoti, top e flop della sfida del Bluenergy Stadium, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il netto successo... Contenuti utili per approfondire Pagelle Genoa Udinese Temi più discussi: Le pagelle di Udinese-Juventus: Zaniolo fumoso, Yildiz è tutto un assist; Udinese-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga regala tre punti pesanti, la Vecchia Signora torna a respirare aria di Champions; Le pagelle di Udinese-Juventus: Yildiz falso nove, ma vero dieci. Conceiçao non si prende, McKennie è ovunque serva; Udinese, contro il Genoa occhi puntati su Atta e Zaniolo. In difesa rientra Solet. Genoa-Udinese 0-2, le pagelle: Ekkelenkamp e Davis gol da tre punti, Bijlow imprecisoGENOA Bijlow 5 - Praticamente mai operoso nel primo tempo dove si limita all’ordinaria amministrazione. Sbaglia il tempo dell’uscita sulla. tuttomercatoweb.com Genoa-Udinese le pagelle di CM: Zaniolo super-assist, Davis sgomita. Colombo sfortunatoUn Genoa che crea, ma che non riesce a finalizzare come dovrebbe. In difesa alcuni errori di lettura, mentre in attacco troppa imprecisione. Fredda e cinica, l'Udinese riesce ad ottenere i tre punti ... calciomercato.com Il Genoa gioca una partita da autentica protagonista, ma a vincere è l’Udinese: qui la sintesi e le pagelle del match Oggi Sport Notizie Questa sera, alle ore 20:45, si è giocata la partita fra il Genoa e l’Udinese allo stadio Luigi Ferraris del capoluogo ligure: sco - facebook.com facebook