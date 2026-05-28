Collesalvetti pensiline degli autobus danneggiate o coperte dalla vegetazione La Lega | Regno del degrado Foto

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Collesalvetti, le pensiline degli autobus sono danneggiate, coperte dalla vegetazione e prive di alcune coperture. Alcuni vetri sono infranti, mentre le panchine sono assenti o rotte. La Lega locale ha commentato la situazione come un esempio di degrado. Le immagini mostrano pensiline sommerse dalla vegetazione selvaggia e con parti divelte, evidenziando uno stato di abbandono.

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Pensiline sommerse dalla vegetazione selvaggia, vetri infranti, panchine assenti e coperture divelte. È questo lo scenario di grave incuria in cui versano molte fermate di Autolinee Toscane a Collesalvetti. “Una situazione di degrado che non solo lede il decoro urbano, ma compromette la sicurezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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