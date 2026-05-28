Collesalvetti pensiline degli autobus danneggiate o coperte dalla vegetazione La Lega | Regno del degrado Foto

Notizia in breve

A Collesalvetti, le pensiline degli autobus sono danneggiate, coperte dalla vegetazione e prive di alcune coperture. Alcuni vetri sono infranti, mentre le panchine sono assenti o rotte. La Lega locale ha commentato la situazione come un esempio di degrado. Le immagini mostrano pensiline sommerse dalla vegetazione selvaggia e con parti divelte, evidenziando uno stato di abbandono.