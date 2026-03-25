e brt presentati autobus e pensiline tecnologia al centro

È stata presentata una nuova flotta di autobus elettrici composta da 15 mezzi, ciascuno in grado di trasportare fino a 128 persone, di cui 38 sedute. Le pensiline installate lungo le fermate sono dotate di sistemi digitali che forniscono informazioni ai passeggeri. La tecnologia è al centro di questa iniziativa di mobilità sostenibile.

MOBILITÀ. I 15 mezzi completamente elettrici, potranno trasportare 128 passeggeri di cui 38 seduti. Fermate smart con informazioni per i passeggeri. Il 25 marzo sono stati presentati gli autobus, rigorosamente elettrici, e le pensiline della nuova linea e-Brt, che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino. Nel frattempo, i cantieri hanno raggiunto l’82% delle lavorazioni, nel pieno rispetto del cronoprogramma. L’e-Brt avrà una flotta di 15 autobus articolati da 18 metri, completamente elettrici. Ciascuno potrà trasportare fino a 128 passeggeri, di cui 38 seduti e 90 in piedi, con due postazioni dedicate a persone con mobilità ridotte. Inoltre, ogni postazione sarà dotata di ricarica Usb-C. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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