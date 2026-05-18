Tombe coperte dalle erbacce e vespai tra i loculi cimitero di Vetralla nel degrado | FOTO

Le immagini scattate all’interno del cimitero di Vetralla mostrano tombe coperte da erbacce e piante rampicanti che crescono sopra le lapidi. Tra i loculi si notano anche vespai, segno di un evidente stato di disuso e incuria. La presenza di vegetazione spontanea si estende lungo tutto il sito, rendendo evidente il degrado dell’area. Le fotografie sono state diffuse sui social network, suscitando reazioni tra gli utenti. La situazione ha attirato l’attenzione sullo stato di abbandono del cimitero.

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