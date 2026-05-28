Collegamenti aeroportuali tra il Gargano e l’Aeroporto di Bari | gli orari

Sono stati annunciati nuovi collegamenti tra il Gargano e l’aeroporto di Bari, con orari specifici per la stagione in corso. Le navette partono regolarmente durante il giorno, con corse ogni ora. Le partenze sono programmate dalle 6 del mattino fino alle 22, con frequenza più alta nelle fasce di maggiore richiesta. Le corse sono indicate sui canali ufficiali e sono disponibili sia per i passeggeri in arrivo che in partenza.

Anche per la stagione estiva 2026 saranno attivi i collegamenti stagionali di trasporto pubblico locale tra le principali località del Gargano e gli aeroporti di Bari e Foggia, promossi dalla Regione Puglia e coordinati dalla Provincia di Foggia. Il servizio sarà operativo: • dal. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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