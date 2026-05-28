Collegamenti aeroportuali tra il Gargano e l’Aeroporto di Bari | gli orari

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati annunciati nuovi collegamenti tra il Gargano e l’aeroporto di Bari, con orari specifici per la stagione in corso. Le navette partono regolarmente durante il giorno, con corse ogni ora. Le partenze sono programmate dalle 6 del mattino fino alle 22, con frequenza più alta nelle fasce di maggiore richiesta. Le corse sono indicate sui canali ufficiali e sono disponibili sia per i passeggeri in arrivo che in partenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche per la stagione estiva 2026 saranno attivi i collegamenti stagionali di trasporto pubblico locale tra le principali località del Gargano e gli aeroporti di Bari e Foggia, promossi dalla Regione Puglia e coordinati dalla Provincia di Foggia. Il servizio sarà operativo: • dal. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

collegamenti aeroportuali tra il gargano e l8217aeroporto di bari gli orari
© Ilsipontino.net - Collegamenti aeroportuali tra il Gargano e l’Aeroporto di Bari: gli orari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Costiera Amalfitana, partono i collegamenti per l’Università: gli orariDa questa settimana, gli studenti universitari della Costa d’Amalfi possono usufruire di un nuovo servizio di collegamento grazie a Sita Sud.

Collegamenti aerei tra Milano Linate e la Puglia: per l’estate potenziati voli da Brindisi e BariPer l’estate 2026, sono stati annunciati potenziamenti nei collegamenti aerei tra Milano e la Puglia.

Temi più discussi: Aeroporto di Bari, 'decolla' il nuovo volo per Lille: Rafforzato l'asse Puglia-Francia; Aeroporti, da Fiumicino un treno ogni 6 minuti per Roma: la proposta di Adr (alternativa a Fs); Volotea pronta a decollare sulla Bari-Lille con due voli settimanali; Volo interrotto per la chiusura dello spazio aereo? Ecco cosa fare.

aeroporto di bari collegamenti aeroportuali tra ilVolotea, esordio per il volo stagionale tra Bari e LilleDecollerà domani dall’aeroporto Karol Wojtyla, il primo volo Volotea alla volta di Lille, che inaugura ufficialmente il nuovo collegamento ... guidaviaggi.it

aeroporto di bari collegamenti aeroportuali tra ilAeroporti di Puglia rafforza l’asse Bari-Lille con VoloteaAeroporti di Puglia inaugura il nuovo volo Bari-Lille con Volotea: due frequenze settimanali tra Bari e il nord della Francia. pugliapress.org

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web