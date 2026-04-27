Costiera Amalfitana partono i collegamenti per l’Università | gli orari

Da questa settimana, gli studenti universitari della Costa d’Amalfi possono usufruire di un nuovo servizio di collegamento grazie a Sita Sud. Sono stati stabiliti orari specifici per i pullman che collegano le principali località della zona con le università. La novità riguarda un servizio dedicato, pensato per facilitare gli spostamenti degli studenti tra le destinazioni di studio e il territorio di residenza.

Una buona notizia per gli studenti della Costa d’Amalfi. Grazie a Sita Sud, è stato attivato il servizio di collegamento dedicato agli studenti universitari.Gli orariA partire da lunedì 4 maggio, in via sperimentale, saranno operativi collegamenti diretti tra Amalfi e le sedi universitarie di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Informa la cittadinanza di Minori e della Costiera Amalfitana che, grazie a SITA Sud, è stato attivato un importante servizio di collegamento dedicato agli studenti universitari. A partire da lunedì 4 maggio, in via sperimentale, saranno operativi collegamenti diret - facebook.com facebook