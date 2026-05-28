Colleferro Poste Italiane festeggia i 100 anni della signora Antonia

Poste Italiane ha celebrato i 100 anni di una residente di Colleferro. La cerimonia si è svolta ieri, coinvolgendo la comunità locale. La festeggiata ha ricevuto un omaggio ufficiale dall’azienda. La ricorrenza ha avuto un carattere privato e simbolico, senza ulteriori eventi pubblici o comunicazioni ufficiali. La giornata si è conclusa con un momento di incontro tra familiari e vicini.

Colleferro, 28 maggio 2026 – Quella di ieri non è stata una giornata come tutte le altre per la comunità di Colleferro, cittadina alle porte di Roma. L’ufficio postale locale ha infatti voluto riservare una sorpresa speciale ad una delle sue clienti più affezionate, la signora Antonia Carcasole, che il 21 maggio scorso ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Circondata dal personale dell’ufficio postale di Colleferro che da anni la assiste in tutte le sue necessità, la signora Antonia è stata accolta dalla direttrice Lorenza Fioramonti e da Chiara Stromieri e Claudia Donato, rispettivamente Referente Gestione Operativa e Specialista Gestione Operativa Territoriale della Filiale di Roma Est, giunte a Colleferro per celebrare l’importante traguardo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salza festeggia i 100 anni della Signora Potenza: un secolo di storiaA Salza Irpina, l'intera comunità si è riunita per celebrare i 100 anni di una residente.

Maniace festeggia i 100 anni della signora Antonina: un secolo di vita celebrato con affettoA Maniace, la signora Antonina Calanni ha compiuto 100 anni, festa che si è svolta con la presenza della famiglia e della comunità locale.

Poste Italiane celebra a Piazza Affari i 10 anni di quotazionePoste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d'Europa. Un decennio straordinario - ... ansa.it

Poste Italiane festeggia i 10 anni dalla sua quotazione in BorsaUn decennio durante il quale l’azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, creando valore per gli azionisti e consolidando il suo ruolo come azienda di ... lettera43.it