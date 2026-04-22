Salza festeggia i 100 anni della Signora Potenza | un secolo di storia

A Salza Irpina, l'intera comunità si è riunita per celebrare i 100 anni di una residente. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e riconoscenza, con la partecipazione di numerosi abitanti del paese. La signora ha ricevuto attestati e omaggi da parte delle autorità locali, segnando un secolo di vita e di presenza nella comunità. La celebrazione ha coinvolto anche familiari e amici, rendendo l’evento un’occasione speciale per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata speciale, carica di emozione e gratitudine, ha unito l’intera comunità di Salza Irpina per celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni della Signora Potenza. Un secolo di vita che racchiude esperienze, sacrifici, affetti e insegnamenti, diventando un patrimonio prezioso per tutti i cittadini.. A rendere omaggio a questo importante compleanno è stato il Sindaco Luigi Cella, che a nome personale e dell’intera cittadinanza ha voluto esprimere i più sinceri auguri, accompagnati da profonda ammirazione e riconoscenza. La Signora Potenza rappresenta infatti un esempio di forza, saggezza e resilienza, valori che continuano a ispirare le nuove generazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salza festeggia i 100 anni della Signora Potenza: un secolo di storia Notizie correlate La Farmacia Mancino festeggia i suoi primi 100 anni, un secolo di storia al servizio del quartiere NoceLa Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa... Leggi anche: Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni