Maniace festeggia i 100 anni della signora Antonina | un secolo di vita celebrato con affetto

A Maniace, la signora Antonina Calanni ha compiuto 100 anni, festa che si è svolta con la presenza della famiglia e della comunità locale. La giornata è stata caratterizzata da momenti di allegria e calore umano, con amici e parenti riuniti per celebrare il suo secolo di vita. La donna ha ricevuto numerosi auguri e attestati di affetto da parte di chi le è vicino.

Un secolo di vita racchiuso in un sorriso e in una giornata piena di calore umano. A Maniace, la signora Antonina Calanni ha spento le sue cento candeline circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia e dall’abbraccio dell’intera comunità.Per celebrare questo importante traguardo, i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Salza festeggia i 100 anni della Signora Potenza: un secolo di storiaTempo di lettura: 2 minuti Una giornata speciale, carica di emozione e gratitudine, ha unito l’intera comunità di Salza Irpina per celebrare un... Compleanno da record per Felicia Iezzi, che festeggia un secolo di vita fra l'affetto della famigliaFesteggia un secolo di vita Felicia Iezzi, neo centenaria di San Vito Chietino, venuta alla luce il 16 febbraio 1926.