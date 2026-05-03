Soltiox arriva la svolta Stop Cassa integrazione Incubo finito per 190 operai

Dopo mesi di incertezza, la produzione nello stabilimento di Scarlino è ripresa e sono stati sospesi i trattamenti di Cassa integrazione per circa 190 operai. La società SolTiox, nata dall’unione tra due aziende, ha ripristinato le attività produttive nell’impianto ex Venator, segnando una svolta nella situazione occupazionale di questa realtà industriale. La ripresa è avvenuta all’inizio di quest’anno, portando una nuova fase per i lavoratori coinvolti.

Scarlino, 3 maggio 2026 – Un’altra buona notizia per la SolTiox (marchio che riunisce la Nuova Solmine e l’ex Tioxide) che da inizio anno ha ridato il via alla produzione nello stabilimento ex Venator di Scarlino. Al termine di una riunione tra l’azienda e le Rsu aziendali, è stato raggiunto l’accordo per interrompere la cassa integrazione salariale a partire dal primo di maggio. Il trattamento riguardava 190 lavoratori ed era stato inizialmente concesso per tutto il 2026. Una notizia che era nell’aria ma è stata formalizzata proprio il giorno della festa dei lavoratori. E che dunque assume tanto più valore visto che mette fine ad una crisi aziendale che è durata tre anni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soltiox, arriva la svolta. Stop Cassa integrazione. Incubo finito per 190 operai Notizie correlate Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operaiL'indice della produzione dell'industria automotive italiana fa registrare una crescita a dicembre, mentre il 2025 si chiude con una flessione a... Crisi Natuzzi: 1700 operai in cassa integrazione, scatta l’allarmeOltre 1700 lavoratori del gruppo Natuzzi affrontano da domani una drastica riduzione dell’orario lavorativo, con la cassa integrazione straordinaria...