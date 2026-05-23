Bologna Inter tra i convocati spiccano quattro giovanissimi! Al Dall’Ara ci sarano Topalovic Mosconi Cocchi e Kaczmarski

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match tra Bologna e Inter, quattro giocatori dell’Under 23 sono stati convocati, tra cui Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski. La partita si svolgerà allo stadio Dall’Ara, con la presenza di questi giovani calciatori tra i convocati della squadra nerazzurra.

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di Paolo Moramarco Bologna Inter, Chivu da spazio ai giovani. Al Dall’Ara quattro ragazzi dell’Under 23: Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski. Ultima uscita della stagione per l’ Inter, impegnata oggi alle 18 al Dall’Ara contro il Bologna, con l’occasione perfetta per valorizzare i giovani della rosa nerazzurra. Dopo il Double festeggiato a Milano, Cristian Chivu ha deciso di preservare i giocatori impegnati al Mondiale, tra cui Thuram, Calhanoglu, Dumfries e Akanji, lasciando spazio ai prospetti dell’ Under 23. Giovani in campo: chance per emergere. Tra i convocati figurano diversi talenti pronti a mettersi in mostra, come Matteo Cocchi,... 🔗 Leggi su Internews24.com

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