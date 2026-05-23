Nel match tra Bologna e Inter, quattro giocatori dell’Under 23 sono stati convocati, tra cui Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski. La partita si svolgerà allo stadio Dall’Ara, con la presenza di questi giovani calciatori tra i convocati della squadra nerazzurra.

di Paolo Moramarco Bologna Inter, Chivu da spazio ai giovani. Al Dall’Ara quattro ragazzi dell’Under 23: Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski. Ultima uscita della stagione per l’ Inter, impegnata oggi alle 18 al Dall’Ara contro il Bologna, con l’occasione perfetta per valorizzare i giovani della rosa nerazzurra. Dopo il Double festeggiato a Milano, Cristian Chivu ha deciso di preservare i giocatori impegnati al Mondiale, tra cui Thuram, Calhanoglu, Dumfries e Akanji, lasciando spazio ai prospetti dell’ Under 23. Giovani in campo: chance per emergere. Tra i convocati figurano diversi talenti pronti a mettersi in mostra, come Matteo Cocchi,... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, tra i convocati spiccano quattro giovanissimi! Al Dall’Ara ci sarano Topalovic, Mosconi, Cocchi e Kaczmarski

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bologna-Inter (sabato 23 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, convocati, quote, pronostici. Equilibrio e poche reti al Dall’AraI campioni d’Italia dell’Inter chiudono il loro campionato al Dall’Ara contro il Bologna nel match di sabato pomeriggio.

Bologna, ultimo atto al Dall’Ara. Italiano, l’Inter e l’ombra del Napoli: "Contano i progetti, non i contratti»L’incontro con i dirigenti, che avverrà "a metà della prossima settimana: poteva essere prima, ma non c’è fretta".

Preview #Bologna- #Inter - Ultima recita tra arrivederci e addii x.com

[GDS] L'Inter è costernata per le rivelazioni che circondano Gianluca Rocchi. La squadra aveva perso due trofei nella partita contro il Bologna e nel derby di Coppa Italia. I dirigenti del club sono molto tranquilli e non hanno ricevuto alcun avviso di inda reddit

Serie A Bologna-Inter LIVE, dove vederla in tv e streaming: orario e formazioniLa diretta live di Bologna-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Bologna-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ACalhanoglu, Dumfries, Akanji e Thuram sono già in vacanza, esentati dalla trasferta di Bologna per staccare qualche giorno prima di presentarsi in ritiro con le rispettive nazionali per il Mondiale. A ... tuttosport.com