Durante la partita tra Bologna e Inter, due giocatori dell’Under 23 hanno esordito in Serie A. Topalovic e Cocchi sono entrati in campo nella ripresa, facendo il loro debutto nel massimo campionato italiano. L’ingresso dei due giovani è stato accolto con entusiasmo, segnando un momento importante per la loro carriera. La partita si è svolta al Dall’Ara, con i due promettenti calciatori che hanno avuto l’opportunità di mostrare le proprie capacità in un match di alto livello.

di Lorenzo Vezzaro Giornata memorabile al Dall’Ara per i gioielli dell’Under 23: Topalovic e Cocchi debuttano nella ripresa. La sfida del Dall’Ara si arricchisce di una splendida favola di sport per il settore giovanile nerazzurro. Al minuto 73 del secondo tempo di Bologna-Inter, ha fatto il suo esordio ufficiale in Serie A Matteo Cocchi. Il giovanissimo difensore, un classe 2007 nato a Imola, ha preso il posto di Piotr Zielinski, andando a posizionarsi largo a sinistra sulla corsia esterna dello scacchiere tattico di Cristian Chivu. Per il ragazzo si tratta di una prima volta dal sapore dolcissimo e dal destino quasi scritto: Cocchi è infatti un ex giocatore del Bologna, cresciuto calcisticamente proprio nella scuderia rossoblù prima di approdare a Milano e compiere tutta la trafila fino al grande salto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, Chivu lancia il futuro: esordio in Serie A per Cocchi e Topalovic

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