LIVE Darderi-Ofner Roland Garros 2026 in DIRETTA | avvio da non prendere sottogamba

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 11:00 si è disputato il primo turno del Roland Garros 2026 tra Luciano Darderi e Sebastian Ofner. La partita è in corso e può essere seguita in aggiornamenti live. La sfida rappresenta l’esordio nel torneo per entrambi i giocatori. La diretta viene aggiornata costantemente con i risultati e gli sviluppi del match. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo francese.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Luciano Darderi e Sebastian Ofner; match valido come primo turno del Roland Garros 2026. Luciano Darderi è stato protagonista, poco più di una settimana fa, di una splendida cavalcata nel Master 1000 di Roma terminata solo nella semifinale contro Casper Ruud. L’italo-argentino, dopo l’impegno nel torneo di casa, ha cercato di trionfare anche nell’ATP 500 di Amburgo, dove si è arreso a De Minaur ai quarti di finale. Lo stato di forma straordinario di Darderi è certificato anche dalle classifiche ATP e Race, in cui l’azzurro occupa rispettivamente il diciassettesimo e l’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE OFNER - DARDERI PRIMO TURNO ROLAND GARROS

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