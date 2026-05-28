Cobolli-Wu oggi in tv Roland Garros 2026 | orario canale programma streaming

Oggi, Cobolli-Wu sarà in tv per parlare di Roland Garros 2026. Si attendono aggiornamenti su orario, canale, programma e streaming. La sua prima prova ha mostrato segnali positivi, e ora punta a mantenere lo slancio. Il tabellone del torneo potrebbe favorire un percorso competitivo, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di trasmissione o sugli appuntamenti televisivi.

Confermare gli ottimi segnali offerti nella prova di esordio per continuare l’avanzata e sfruttare un tabellone che potrebbe creare le premesse per un cammino lusinghiero. Nel secondo turno del Roland Garros Flavio Cobolli, decima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu. Il match sarà il primo sul Campo numero 7 e aprirà il programma che inizierà alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-WU DALLE 11.00 Nella prova di esordio con il connazionale Andrea Pellegrino, il giocatore romano ha offerto prova di notevole maturità piazzando i colpi decisivi nei momenti chiave di due primi parziali vissuti sui binari di un equilibrio quasi assoluto. Cobolli ha esibito notevole solidità nel fondamentale del servizio ed è poi uscito fuori in maniera prepotente nel parziale conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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Cobolli-Wu oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca a Roland Garros 2026, con l’atleta che ha mostrato segnali positivi nel primo turno.

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