Clusone amaranto | luglio fatica e tifosi già convinti che quest’anno si vola

Da lortica.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 18 al 30 luglio, la squadra dell’Arezzo si è allenata a Clusone, in provincia di Bergamo, per la preparazione estiva. I giocatori hanno svolto sedute di fatica in quota, tra esercizi fisici e allenamenti intensi. I tifosi, presenti sulle tribune, si sono mostrati già convinti che questa stagione possa essere quella buona, commentando tra loro che i giocatori corrono più di loro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 18 al 30 luglio l’Arezzo preparerà la nuova stagione fra montagne, fatica e ossigeno bergamasco: tifosi già pronti a controllare se i giocatori corrono più di loro L’Arezzo riparte da Clusone. E già questo, per il tifoso amaranto medio, suona come una località dove almeno si respira meglio delle ultime domeniche vissute allo stadio. La società ha ufficializzato il ritiro estivo 2026: dal 18 al 30 luglio la squadra salirà in provincia di Bergamo, nella Val Seriana superiore, per preparare la nuova stagione fra montagne, allenamenti e sudore vero. Che poi è sempre un momento bellissimo del calcio: il periodo dell’anno in cui tutti sono forti, tutti sono motivati e ogni nuovo acquisto “ha una gamba clamorosa”. 🔗 Leggi su Lortica.it

clusone amaranto luglio fatica e tifosi gi224 convinti che quest8217anno si vola
© Lortica.it - Clusone amaranto: luglio, fatica e tifosi già convinti che “quest’anno si vola”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Che cos’è la “Giornata della Vittoria” che si celebra ogni anno a Mosca il 9 maggio e perché quest’anno la sua parata sarà diversa dal solitoIl 9 maggio si celebra a Mosca la Giornata della Vittoria, un evento che ricorda la fine della seconda guerra mondiale in Europa.

Palestra Juventus, Percassi svela: «Eravamo convinti che un anno fuori lo potesse aiutare a completarsi. Il prossimo anno…»In una dichiarazione recente, un dirigente ha spiegato che si credeva che un anno lontano dalla squadra potesse favorire lo sviluppo di un giocatore.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web