Palestra Juventus Percassi svela | Eravamo convinti che un anno fuori lo potesse aiutare a completarsi Il prossimo anno…

In una dichiarazione recente, un dirigente ha spiegato che si credeva che un anno lontano dalla squadra potesse favorire lo sviluppo di un giocatore. Ha aggiunto che per il prossimo anno si prevedono ulteriori valutazioni e decisioni riguardo al percorso del giocatore. La discussione riguarda la possibilità di un trasferimento temporaneo e le relative aspettative sul suo miglioramento. Al momento, non sono stati annunciati dettagli definitivi o piani ufficiali.

di Luca Fioretti Palestra Juventus, Percassi svela: «Eravamo convinti che un anno fuori lo potesse aiutare a completarsi». Le parole del dirigente dell’Atalanta. Luca Percassi, dirigente dell’ Atalanta, ha parlato nel pre partita del match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN su Palestra, uno degli obiettivi di mercato della Juventus. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE PALESTRA – «Ma Marco è un ragazzo che è cresciuto da noi, a cui siamo molto affezionati. Eravamo convinti che un anno fuori dall’Atalanta lo potesse...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juventus, Percassi svela: «Eravamo convinti che un anno fuori lo potesse aiutare a completarsi. Il prossimo anno…» Notizie correlate Juventus, Bergomi “Spalletto l’anno prossimo vuole lo scudetti”Beppe Bergomi ha voluto fare una previsione sulle prospettive future della Juventus di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Inter troppo più forte? Milan e Juventus contenderanno lo scudetto l’anno prossimo. L’analisidi Redazione Inter News 24Inter troppo più forte? Milan e Juventus contenderanno lo scudetto l’anno prossimo.