La quantità di calore accumulata dalla Terra ha raggiunto un livello record nel 2025. A dirlo è l’Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite in occasione della pubblicazione del rapporto annuale dell’OMM sullo stato del clima. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Clima, allarme ONU: calore della Terra a livelli record

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