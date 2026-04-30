Il governo ha annunciato l’intenzione di realizzare 100 mila nuovi alloggi entro dieci anni, prevedendo un investimento di 10 miliardi di euro. La dichiarazione è stata fatta in una conferenza stampa, in cui è stato specificato che le risorse saranno destinate alla costruzione e al miglioramento delle strutture abitative. La pianificazione si inserisce in un piano più ampio di interventi sul territorio italiano, con attenzione particolare alle aree urbane.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 “Il nostro scopo, se sommiamo i dati che derivano dalle diverse direttrici del piano, quindi sia la parte pubblica sia la parte privata, è quello di rendere disponibili oltre 100 mila nuovi alloggi, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati, nei prossimi dieci anni. A questo obiettivo dedichiamo fino a 10 miliardi di euro di risorse pubbliche ai quali si devono sommare gli investimenti privati che insieme chiaramente generano un moltiplicatore". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni: Obiettivo 100 mila nuovi alloggi nei prossimi 10 anni, dedichiamo 10 miliardi di euro

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