Clima | emissioni globali stabili cala la Cina ma crescono gli USA

Notizia in breve

Le emissioni globali di gas serra sono rimaste stabili rispetto all'anno precedente. La Cina ha registrato una diminuzione delle emissioni, mentre negli Stati Uniti sono aumentate. Nonostante il calo cinese, le emissioni mondiali non sono diminuite, poiché altri settori industriali hanno compensato i progressi nel settore dei trasporti. In particolare, alcune industrie manifatturiere e di energia continuano a contribuire significativamente alle emissioni complessive.