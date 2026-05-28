Clima | emissioni globali stabili cala la Cina ma crescono gli USA
Le emissioni globali di gas serra sono rimaste stabili rispetto all'anno precedente. La Cina ha registrato una diminuzione delle emissioni, mentre negli Stati Uniti sono aumentate. Nonostante il calo cinese, le emissioni mondiali non sono diminuite, poiché altri settori industriali hanno compensato i progressi nel settore dei trasporti. In particolare, alcune industrie manifatturiere e di energia continuano a contribuire significativamente alle emissioni complessive.
? Domande chiave Perché il calo della Cina non riesce a ridurre le emissioni globali?. Quali settori industriali stanno annullando i progressi fatti nei trasporti?. Come influisce la crescita elettrica statunitense sul bilancio climatico mondiale?. Quali città guidano la classifica delle maggiori emissioni urbane mondiali?.? In Breve Settore manifatturiero in calo dell'1,3% con 885,4 milioni di tonnellate di CO2e.. Produzione elettrica in crescita dello 0,4% con 1.330,8 milioni di tonnellate di CO2e.. Emissioni metano stabili a 33,0 milioni di tonnellate rispetto a marzo 2025.. India e Russia registrano cali rispettivamente dell'1,1% e dello 0,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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