Emissioni USA | 10mila miliardi di danni climatici globali

Un rapporto pubblicato sulla rivista Nature indica che le emissioni di gas serra provenienti dagli Stati Uniti dal 1990 hanno causato danni ambientali e economici a livello mondiale superiori a 10.000 miliardi di dollari. La stima si basa sull’impatto delle emissioni sui cambiamenti climatici e sui costi associati ai disastri naturali e alle conseguenze economiche. I dati evidenziano il ruolo degli Stati Uniti come uno dei principali responsabili delle conseguenze del riscaldamento globale.

Un rapporto pubblicato su Nature ha messo nero su bianco il prezzo del cambiamento climatico: le emissioni statunitensi dal 1990 hanno generato danni economici globali per oltre 10mila miliardi di dollari. La ricerca, guidata da Marshall Burke della Stanford University, ha calcolato per la prima volta con precisione monetaria quanto costa al mondo ogni tonnellata di anidride carbonica emessa. Non si tratta solo di un danno storico già avvenuto; lo studio rivela che i costi futuri derivanti dalle emissioni passate saranno ben superiori ai danni già subiti. Una singola tonnellata di CO2 rilasciata nel 1990 ha causato 180 dollari di perdite entro il 2020, ma ne causerà altri 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emissioni USA: 10mila miliardi di danni climatici globali Articoli correlati Sport Made in Italy: Export record a 4,7 miliardi, USA leader ma l’Asia avanza. Sfide globali all’orizzonte.L’Industria Sportiva Italiana Volare: Export a 4,7 Miliardi, Crescita e Nuove Sfide L’industria sportiva italiana ha concluso il 2024 con un... Acqua in Movimento: Scienziati Mappano i Flussi Globali di Umidità con Isotopi e Modelli Climatici Avanzati.Un team di ricercatori dell'Università di Tokyo ha sviluppato un metodo rivoluzionario per tracciare i movimenti dell'umidità atmosferica su scala... Approfondimenti e contenuti su Emissioni USA 10mila miliardi di danni... Gli USA hanno causato danni climatici globali per 10mila miliardi di dollariUn nuovo studio ha provato a quantificare in termini monetari precisi il danno economico delle emissioni del passato. rinnovabili.it Usa, nel 2025 tornano a crescere le emissioni di gas serraGli Stati Uniti hanno emesso il 2,4% in più di gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili nel 2025 rispetto all’anno precedente. Si tratta di una inversione di tendenza rispetto ... ilsole24ore.com