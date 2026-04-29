Italia-Cina nel cyber crescono i casi ma anche la capacità di rilevarli

Negli ultimi anni, i casi di attacchi informatici tra Italia e Cina sono aumentati, portando a una maggiore attenzione da parte delle autorità italiane nella rilevazione e nella gestione di queste minacce. La recente estradizione di un cittadino cinese arrestato in Italia e trasferito negli Stati Uniti rappresenta un esempio di come i procedimenti legali e le collaborazioni internazionali si siano intensificati nel settore cyber. Questo episodio riflette i mutamenti nelle dinamiche di sicurezza tra i due Paesi nel dominio digitale.

L’estradizione negli Stati Uniti di Xu Zewei, cittadino cinese arrestato in Italia l’estate scorsa, offre una nuova chiave per leggere come si è trasformato negli ultimi anni il rapporto tra Italia e Cina nel cosiddetto quinto dominio: quello cyber. Non si tratta soltanto di un caso giudiziario internazionale, ma dell’emergere di un terreno in cui sicurezza tecnologica, raccolta informativa e competizione strategica si intrecciano con crescente intensità. Xu è accusato dalle autorità americane di aver preso parte a una vasta campagna di intrusioni informatiche contro università, centri di ricerca e infrastrutture sensibili, con l’obiettivo di acquisire informazioni scientifiche e tecnologiche.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Italia-Cina, nel cyber crescono i casi ma anche la capacità di rilevarli Notizie correlate Cyber-spionaggio globale: 37 governi nel mirino (c’è anche l’Italia)Un’ampia campagna di cyber-spionaggio, condotta da un gruppo filo-statale asiatico, ha preso di mira governi e infrastrutture critiche in 37 paesi,... Cina domina lo storage: +49% capacità, ma il capitaleIl 2025 ha segnato una svolta radicale per l’accumulo di energia a lunga durata, con un incremento delle installazioni globali del 49% che ha spinto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quinto dominio | Italia-Cina, nel cyber crescono i casi ma anche la capacità di rilevarli; Cybersecurity Act, doppio fronte per l’Europa: la Cina alza la pressione, ma pure le telco chiedono cautela; Italia-Cina, un dialogo necessario - Unimpresa; Estradato dall'Italia l'hacker cinese Xu Zewei ricercato dagli Usa. ECONOMIA ITALIANA - ITALIA/CINA - A PECHINO MIN.ESTERI TAJANI CO-PRESIEDE XVI COMMISSIONE ECONOMICA MISTA ED IL FORUM IMPRENDITORIALE ITALIA/CINA .Ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione in Cina da oggi al 18 aprile, con tappe a Pechino e Shanghai. In agenda, incontri istituzionali con le autorità cinesi e iniziative di promozione eco ... italiannetwork.it Conoscersi per prosperare insieme: Peluffo sulle nuove opportunità nei rapporti Italia-CinaL’onorevole Vinicio Peluffo, membro della Camera dei deputati e presidente dell’associazione parlamentare Amici della Cina, ci ha dedicato una densa intervista dove fa il punto sullo stato delle relaz ... today.it Radio Cina Internazionale. . Beijing, al via la mostra dei capolavori del Rinascimento italiano È stata inaugurata il 27 aprile al Museo Nazionale Cinese delle Belle Arti la mostra "Omaggio ai Maestri: da Leonardo da Vinci a Caravaggio – Capolavori del Rinasc - facebook.com facebook Italia-Cina, tra opportunità e cautele: il Senato riapre il dossier strategico sul futuro del Made in Italy in Asia. x.com