La cantante ha condiviso sui social alcune foto che mostrano paesaggi freddi e luminosi, tra cui la Tour Eiffel, con sorrisi rilassati. Tra gli scatti si vedono anche immagini di un peluche chiamato Mr. Monkey e bambole di pezza, accompagnate da commenti che suggeriscono un legame affettivo. Le immagini sono state pubblicate recentemente e mostrano un lato più intimo e quotidiano dell'artista.

Quello che sta vivendo la voce delle Bambole di Pezza, dopo il Festival di Sanremo, non è un momento qualsiasi: negli ultimi mesi la sua vita è cambiata completamente. Per anni le Bambole di Pezza erano rimaste una band di culto dell’alternative italiano, amate da una nicchia fedelissima. Poi è arrivata la nuova formazione e, dopo il ritorno sulle scene, è stata la volta di Sanremo. Da lì tutto ha iniziato a correre velocissimo: il Concertone del Primo Maggio, i club pieni, il singolo Porno e una crescita enorme anche online. Dietro questa improvvisa popolarità, però, ci sono stati anni molto più difficili. Martina Cleo Ungarelli, 31 anni, ha raccontato più volte di aver vissuto a lungo in equilibrio precario, scegliendo di puntare tutto sulla musica senza avere un piano alternativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cleo delle Bambole di Pezza e le foto con Mr. Monkey: è nato un amore

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