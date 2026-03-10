Cleo, cantante delle Bambole di pezza, ha deciso di tatuarsi sul braccio l’immagine di Carlo Conti, nonostante le richieste di quest’ultimo di evitare il gesto. La cantante ha condiviso sui social il tatuaggio, accompagnandolo con una frase che ricorda un episodio legato a Conti. La vicenda è stata discussa anche in diretta televisiva, dove Conti aveva chiesto di desistere dall’idea.

"Carlo Conti mi ha letteralmente cambiato la vita. Ho trascorso periodi difficili, i soldi non bastavano più. arrivando a mangiare il sugo col cucchiaio perché mancava la pasta. Non avevo un piano B" Lo aveva promesso e a niente è servita la preghiera in diretta tv di Carlo Conti di desistere dal suo intento: Cleo, la vocalist delle “Bambole di pezza”, si è tatuata proprio l’immagine di Carlo Conti sul braccio. A mostrare il nuovo tatuaggio è lei stessa in un lungo post sui social dove spiega perché il conduttore le abbia letteralmente cambiato la vita per aver permesso a lei e alla band di partecipare al Festival di Sanremo. “Un piano B nella mia vita non c’è mai stato”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti sul braccio: "Quando mangiavo il sugo perché mancava per la pasta"

