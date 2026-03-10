Dopo Sanremo il volto di Carlo Conti è il nuovo tatuaggio di Cleo la voce limbiatese delle Bambole di pezza

Dopo la partecipazione a Sanremo, Martina Cleo Ungarelli, cantante di Limbiato e voce delle Bambole di Pezza, si è fatta tatuare sul braccio il volto di Carlo Conti. La cantante ha condiviso l’immagine del nuovo tatuaggio sui social, attirando l’attenzione dei fan e suscitando diverse reazioni tra il pubblico. La scelta di Cleo ha generato discussioni tra chi apprezza il gesto e chi lo giudica più discutibile.

