Nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, il leader della classifica generale indossa la maglia rosa. La corsa si avvicina alle ultime montagne, con le tappe successive che potrebbero influenzare la posizione in classifica. La tappa non ha portato cambiamenti significativi alla posizione dei principali favoriti, e la classifica resta sostanzialmente invariata. La prossima tappa prevede salite impegnative, che potrebbero determinare le sorti della corsa.

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 non ha riservato scossoni in ottica classifica generale: il sempre complicato Muro di Ca’ del Poggio (1100 metri in doppia cifra a una dozzina di chilometri dal traguardo) ha smosso un po’ le acque, ma poi la frazione si è decisa con una volata di gruppo e dunque non si sono registrati distacchi tra gli uomini in lotta per il podio finale di Roma. Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa con un margine di 4’03” sull’austriaco Felix Gall, 4’27” sull’olandese Thymen Arensman, 5’00” sull’australiano Jai Hindley, 5’40” sul portoghese Afonso Eulalio, 7’09” sul canadese Derek Gee, 7’14” sull’australiano Michael Storer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, diciottesima tappa: Vingegaard in maglia rosa, ora le ultime montagne

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GIRO D'ITALIA 2026 - COUP DOUBLE ! Jonas Vingegaard s'empare du MAILLOT ROSE et remporte l'étape 14

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