Nella sesta tappa del Giro d’Italia 2026, Eulalio si è aggiudicato la maglia rosa, mentre Pellizzari si è posizionato davanti a Vingegaard nella classifica di giornata. La classifica generale, dopo questa frazione, non ha registrato variazioni significative nelle prime posizioni. I ciclisti si preparano ora alla prossima frazione in programma, il Blockhaus, che rappresenta una delle salite più impegnative del percorso. La gara prosegue con i corridori concentrati sulla sfida imminente.

La classifica generale del Giro d’Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km da Paestum a Napoli erano disegnati per una volata di gruppo in Piazza del Plebiscito, la pioggia che ha fatto capolino in alcuni frangenti, le strade scivolose e i diversi attraversamenti dei centri abitati non hanno generato episodi di particolari rilievo. Frazione di transizione in Campania, in vista di un fine settimana davvero di fuoco e molto atteso da tutti gli appassionati. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che l’aveva conquistata ieri con una fuga bidone. L’alfiere della Bahrain Victorious conserva un margine di 2’51” sullo spagnolo Igor Arrieta, 3’34” su Christian Scaroni e 3’39” su Andrea Raccagni Noviero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Classifica Giro d’Italia 2026, terza tappa: Silva difende la maglia rosa, Vingegaard e Pellizzari alla pariGuillermo Thomas Silva ha difeso la maglia rosa in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026 e dunque indosserà il simbolo del primato...

Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando...

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, la classifica dopo Potenza: Ciccone cede la Maglia Rosa a Eulálio, Arrieta e Scaroni sul podio; Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Le classifiche del Giro d'Italia 2026; Classifica Giro d'Italia 2026.

Il Podcast del #GirodItalia - @53x11podcast - Tappa 4 Sulla prima salita vera in Italia saltano tutti i velocisti e la Maglia Rosa. Ciccone gioca di tattica e si prende il primato in classifica! ?? Torna al successo Jhonatan Narváez dopo i mesi difficili ?: spreaker. x.com

Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!La classifica generale del Giro d'Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km da ... oasport.it

Giro d’Italia 2026, la classifica dopo Potenza: Ciccone cede la Maglia Rosa a Eulálio, Arrieta e Scaroni sul podioLa frazione di Potenza ha prodotto il primo grande terremoto in classifica generale del Giro d’Italia 2026: analizziamo i risultati della tappa ... giroditalia.it