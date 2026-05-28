Alle 14,49, il termometro elettronico della scuola media Jacopo Zannoni di Montecchio Emilia segnava 32 gradi. Un 13enne si è sentito male a causa del caldo eccessivo. Il preside ha riferito che le aule sono prive di condizionatori. La classe si è svolta in condizioni di grande caldo, senza sistemi di raffreddamento. L’incidente ha portato a interventi di emergenza per soccorrere lo studente.

Ore 14,49: il termometro elettronico della scuola media Jacopo Zannoni di Montecchio Emilia segna i 32 gradi centigradi. Il caldo torrido rende invivibili le aule e trasforma il malore di una studentessa in caso emblematico di un emergenza nazionale: edifici scolastici pensati per un clima che non esiste più, chiamati a reggere ondate di calore sempre più anticipate. Ieri mattina, nella secondaria di primo grado Zannoni, una ragazzina di terza si è sentita male durante le lezioni. Il personale è intervenuto subito: insegnanti e collaboratori l’hanno fatta sdraiare a terra, cercando di rinfrescarla con asciugamani bagnati d’acqua fredda, mentre veniva allertato il 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Classe bollente, 13enne si sente male. Preside: "Aule senza condizionatori"

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