Si sente male in chiesa arrivano i soccorsi

Durante la messa nella chiesa madre dello Spirito Santo a San Marco Evangelista, un uomo si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra, suscitando preoccupazione tra i presenti. I fedeli hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. La funzione è stata temporaneamente interrotta mentre i paramedici si prendevano cura dell’uomo.

Ha accusato un malore mentre nel corso della funzione religiosa.E'quanto accaduto nella chiesa madre dello Spirito Santo a San Marco Evangelista dove un uomo si è sentito male e si è accasciato al suolo, tra lo sgomento degli altri fedeli.Immediata l'allerta ai soccorsi. I sanitari del 118 giunti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Si sente male in casa e chiama i soccorsiEra sola in casa e nonostante un brutto incidente domestico che l'ha fatta rovinare a terra non si è persa d'animo una donna casertana che dal suo... Si immerge nel lago Ceresio e si sente male, inutili i soccorsi: morto subacqueo 57enneVarese, 23 febbraio 2026 – Non ce l’ha fatta il subacqueo di 57 anni protagonista del drammatico incidente avvenuto di domenica 22 febbraio nelle... ADDIO PER SEMPRE : FIGLIACHIARA LITIGA E DECIDE DI DIRE ADDIO ALLA SUA MIGLIORE AMICA SOFI... Temi più discussi: Si sente male in ufficio a Carpiano, il 63enne muore in ospedale il giorno dopo; Malore in auto: muore una donna di 48 anni a Sustinente; Alessandra Mussolini si sente male: al GF Vip interviene il medico ma è giallo sulle cause; Si sente male in auto, per l’imprenditore 49enne non c’è scampo: domani i funerali. Si sente male in quota, momenti di paura per un 53enne: l'elisoccorso bloccato dalle raffiche di vento, decisivo l’intervento di un gestore del rifugio che lo mantiene al caldoTIROLO. Si sente male durante un'escursione e rimane bloccato lungo un sentiero. Impossibile il recupero con l'elicottero a causa delle forti raffiche di vento. Sono stati momenti di apprensione quell ... ildolomiti.it Si sente male in autogrill e si accascia a terra, tragedia in Campania: è morta a 40 anniTragedia in un autogrill di Baronissi, in provincia di Salerno, dove una donna di 40 anni è morta dopo aver accusato un malore. Baronissi, malore in autogrill: è morta una donna di 40 anni Il dramma s ... msn.com Medico va al lavoro sotto effetto di droga e si sente male facebook Si sente male durante la camminata della “Sentieri Cervaschesi” a Cervasca: muore il 76enne Piero Morano x.com