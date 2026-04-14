Incidente stradale si sente male al volante e si schianta | gravissima

Da milanotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 14 aprile, una donna di 82 anni è stata coinvolta in un incidente stradale in via Fiorani a Sesto San Giovanni. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si è sentita male mentre era al volante e ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una donna di 82 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere rimasta coinvolta in un incidente in via Fiorani a Sesto San Giovanni nella mattinata di martedì 14 aprile.L’anziana, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe accusato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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