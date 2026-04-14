Incidente stradale si sente male al volante e si schianta | gravissima

Nella mattinata di martedì 14 aprile, una donna di 82 anni è stata coinvolta in un incidente stradale in via Fiorani a Sesto San Giovanni. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si è sentita male mentre era al volante e ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Una donna di 82 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere rimasta coinvolta in un incidente in via Fiorani a Sesto San Giovanni nella mattinata di martedì 14 aprile.L’anziana, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe accusato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente a Monza: si sente male e si schianta con l'auto contro la vetrinaAttimi di terrore oggi, 11 aprile, in via Cavallotti a Monza dove un uomo di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente finendo fuori strada e... Leggi anche: Tragedia in paese: si sente male al volante, accosta e muore TERRIBILE INCIDENTE TRA AUTO E MICROCAR: MORTO UN 17ENNE. LO SCHIANTO A ROMA In corso questa mattina dalle 10 nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso di Porto Cesareo i funerali di Antonio Basile, il ventunenne morto nella notte tra sabato e domenica in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la p - facebook.com facebook Il #14aprile 1999 moriva in un incidente stradale #NicolaTrussardi. Stilista e imprenditore, trasformò l’azienda di produzione di guanti fondata dal nonno Dante in una delle più famose case di moda al mondo. Creò alcune prestigiose linee di abbigliamento, val x.com