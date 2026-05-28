Le autorità hanno sequestrato 200 milioni di euro appartenenti al clan Messina Denaro, nascosti tramite società offshore tra Libano e Spagna. Le indagini hanno individuato le strutture societarie utilizzate per occultare i capitali, che si trovano in diverse giurisdizioni. Le attività investigative hanno portato al blocco dei beni e alla scoperta di conti e società intestate a soggetti collegati al clan. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle società o sui luoghi precisi delle strutture offshore.

? Domande chiave Come sono riusciti i clan a nascondere i capitali tra Libano e Spagna?. Dove si trovano esattamente le società offshore che schermavano il denaro?. Chi sono i tre soggetti arrestati per gestire la rete criminale attiva?. Come ha fatto la mafia a trasformare il narcotraffico in investimenti legittimi?.? In Breve Fondi derivanti dal narcotraffico accumulati dagli anni Ottanta fino alla morte del boss.. Tre arresti in carcere per colpire la rete criminale ancora attiva.. Rotta finanziaria tra Isole Cayman, Svizzera, Libano, Andorra, Gibilterra, Lussemburgo e Monaco.. Investimenti illeciti rintracciati in zone turistiche spagnole come Malaga, Marbella e Puerto Banús. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Messina Denaro, sequestrati 200 milioni: la rotta offshore

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