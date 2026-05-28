Clamoroso Napoli Italiano si libera ma De Laurentiis sceglie Allegri
Il tecnico italiano si è liberato dalla sua posizione, ma il presidente ha scelto di affidarsi a Massimiliano Allegri. La decisione è arrivata dopo un confronto tra le parti, che ha portato all’esclusione del candidato precedente. La scelta di Allegri è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così le possibilità per altri allenatori, tra cui il tecnico che aveva lasciato il suo ruolo. La vicenda si è sviluppata in poche ore, con un sorpasso e un contro sorpasso nella corsa alla panchina.
Rischia di diventare una delle storie di calciomercato dell’estate. Un sorpasso e contro sorpasso consumatosi nell’arco di poche ore nella corsa a sedersi sulla panchina che è stata di Antonio Conte nelle ultime due stagioni. Quando tutto sembrava portare a Vincenzo Italiano, con il tecnico in sede del Bologna a firmare la rescissione consensuale del contratto per farsi trovare libero per i partenopei, ecco che Aurelio De Laurentiis ha cambiato le carte in tavola andando dritto su Max Allegri. Che era stata la prima opzione presa in considerazione, considerato il traghettatore ideale per il dopo Conte per la sua esperienza di gestore di spogliatoi e ambienti ricchi di ambizione. 🔗 Leggi su Panorama.it
Conte in Nazionale Annuncio di De Laurentiis a CalcioNapoli24
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