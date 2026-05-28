clamoroso napoli italiano si libera ma de laurentiis sceglie allegri

Notizia in breve

Il tecnico italiano si è liberato dalla sua posizione, ma il presidente ha scelto di affidarsi a Massimiliano Allegri. La decisione è arrivata dopo un confronto tra le parti, che ha portato all’esclusione del candidato precedente. La scelta di Allegri è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così le possibilità per altri allenatori, tra cui il tecnico che aveva lasciato il suo ruolo. La vicenda si è sviluppata in poche ore, con un sorpasso e un contro sorpasso nella corsa alla panchina.