Il club sta valutando diverse opzioni per la posizione di allenatore dopo aver interrotto il rapporto con il precedente staff tecnico. Tra i nomi in corsa figura quello di un allenatore con esperienza nel calcio professionistico, che attualmente è tra i candidati principali. La società sta analizzando le candidature e pianificando incontri per definire la scelta finale.

"> Crystal Palace e la ricerca del nuovo allenatore. Il Crystal Palace sta attualmente considerando un’interessante opzione per la posizione di allenatore: Andoni Iraola. Secondo quanto riportato da The Telegraph, il club sta intensificando la sua ricerca di un nuovo manager in vista della prossima stagione estiva. Questa notizia ha suscitato un certo scalpore nel mondo del calcio, dato il profilo di Iraola, che ha dimostrato di avere un buon occhio per il talento e una solida esperienza nel settore. Iraola, attualmente alla guida dell’Athletic Bilbao, ha impressionato sia i tifosi che gli esperti del settore con il suo stile di gioco innovativo e la sua capacità di sviluppare giovani promesse. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iraola candidato in evidenza per il ruolo di allenatore al Crystal Palace.

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